Intervenuto negli studi di Rai Sport, Lele Adani è tornato a parlare della stagione della Juve. Ecco il suo pensiero: "Sono dieci anni che la Juventus vince almeno un trofeo, quest'anno non ci è riuscita. Ci sono tante cose gravi che non hanno funzionato, ma la peggiore è che si è costruito poco. Secondo me deve cambiare la formazione e la mentalità di questa squadra".