Intervenuto nuovamente nel corso della Bobo TV, Lele Adani è tornato a parlare di Juve. Ecco le sue dichiarazioni: "Vlahovic? I problemi erano gravissimi e con lui sono stati risolti parzialmente, perché il quarto posto non è un obiettivo per la Juve. C'è troppa differenza tra il suo rendimento con la Fiorentina e quello attuale. Nelle ultime quattro partite i bianconeri hanno fatto partite modeste, ma la valutazione non cambia con i risultati. Le scuse non bastano, bisogna saper difendere, eppure la Juve prende anche gol. La stagione rimane quasi disastrosa, il finale gravemente insufficiente".