È bastata una partita, quella dell'esordio in campionato contro il Genoa, a riaccendere i riflettori su, passato in prestito dallaalla. La prestazione del brasiliano, rimasto in campo quasi a sorpresa per 90 minuti, non è passata inosservata nemmeno agli occhi di Lele, che non ha perso l'occasione per lanciare via TikTok una "frecciata" a Massimiliano, sempre nel mirino: "C'è un ragazzo che gioca nella Fiorentina, che fa il centrocampista, che non è male... Padre tempo opera in silenzio...".