Intervenuto alla Bobo TV in onda su Twitch, Lele Adani ha parlato anche di Arthur, nuovamente convocato in Nazionale dal CT Tite (insieme a Danilo). Ecco il suo ironico - e pungente - commento sul centrocampista della Juve: "Dato che è scarso, Arthur è tornato in Nazionale chiamato da Tite. Viva el futbol!".