Lelepazzo di Angel. Ecco le sue parole sull'esterno della, condivise attraverso una stories su Instagram: "Vi capita quando vedete le partite di guardarle in funzione di un solo giocatore? A me è capitato ieri sera. Amo talmente tanto Di Maria che ero lì che tifavo totalmente per lui come faccio ogni volta che gioca. Spero sempre che faccia 2 gol, 2 assist, 4 rabone, 18 roulette, 22 doppi passi, 34 tunnel. Il Fideo è meglio di qualsiasi trofeo. In abbondanza o in carestia, siamo tutti figli Di Maria".