Le parole di Lelealla Bobo Tv:"I tedeschi sono una squadra che lavora molto sulle corsie laterali. In Germania scommettono sulla ripresa totale di Chiesa, sia in Nazionale che nella Juve. Ha bisogno di ritrovare i tempi di gioco e le iniziative, oltre alla forma migliore che lo hanno reso uno dei giocatori più ricercati in Europa".