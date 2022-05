Intervenuto ai microfoni di 90° Minuto, Lele Adani è tornato a parlare della stagione della Juve. Ecco il suo pensiero: "Non bisogna far passare per sufficiente una stagione gravemente insufficiente. La Juventus sarebbe l'undicesimo attacco se l'Udinese dovesse segnare stasera, fatto 8 punti in meno di Pirlo in questa annata. La Juve ha finito con una gara che non può essere da Juve: alla gara di ieri non c'è giustificazione, non c'è giustificazione a tanta pochezza. Ci sono tante componenti che devono trovare una linea diametralmente opposta a quella di questa stagione".