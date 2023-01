Intervenuto ai microfoni della Bobo TV, Lelenon ha risparmiato critiche alladopo il pesante ko contro il. Ecco le sue parole: "L’esempio della prestazione della Juventus è quello che si ha sul secondo gol, quello di. Chi doveva prendere il georgiano? Perché okche si fa raggirare dache in questo momento è un’ira di Dio, mache fa? Deve raddoppiare sul nigeriano o chiudere sul 77? Perché se la cosa che Danilo doveva fare era la prima, il quinto di centrocampo avrebbe dovuto chiudere Kvaratskhelia e invece non c’era. Chi ha allenato e preparato le chiusure, le scalate sul georgiano in settimana? Io no perché mi occupo d’altro".