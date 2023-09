Intervenuto alla Bobo TV in onda su Twitch, Leleè tornato a dire la sua su Massimiliano. Ecco le sue parole: "Ci sono tutti i presupposti perché lavinca il campionato. Ma come mai la Juve depotenzia i suoi investimenti e i suoi calciatori? Se fa quella partita con la Lazio perché non devo dire che è forte? La seconda Juve di Allegri ha vinto 61 partite su 113. E allora cosa conta vincere se ne vince la metà? Io non ho nulla contro Allegri, mi dispiace solo come comunica perché allontana gli appassionati dal calcio. Il suo lavoro non è fatto bene. Questo Paese ha chiesto le scuse e la testa diuna settimana fa. Perché nessuno chiede le scuse di Allegri?".