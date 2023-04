Lele Adani, durante la bobotv su Twitch, ha parlato del momento che sta vivendo la Juventus: "La Juve per il terzo anno di fila non vincerà lo Scudetto. Tutto il movimento Juve non può accontentarsi di quel che sta vedendo. Capisco però il momento storico di difficoltà e il segnale della gente è fortissimo e bellissimo attorno alla squadra. Il popolo vuole vivere insieme il momento qualunque sia l’esito".