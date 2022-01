Intervenuto a 90° Minuto su Rai 2, Lele Adani ha parlato anche di Martial, tra i nomi più in voga per l'attacco della Juve in ottica mercato. Ecco il suo commento: "Secondo me non risolverebbe i problemi della Juventus, Vlahovic può risolverli. Martial ad un certo punto si è fermato, ha giocato poco al Manchester United. Comunque va ad alzare l'indice di pericolosità ed è utile, ma credo che solo Vlahovic possa spostare gli equilibri alla Juventus".