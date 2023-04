Durante la trasmissione su Twitch, la bobotv, l'ex giocatore, Daniele Adani, ha criticato Allegri: "Fino a 3-4 mesi fa pensavo Allegri potesse migliorare magari con collaborazione di uno staff nuovo. Io non ho visto quasi niente di miglioramento. Sulla strategia vedo che prova a giocare un po’ di più, provano una prima uscita un po’ di diversa. Ieri c’è una scena.Non hanno accettato come concetto che il centrale potesse andare lì, quindi nessuno l’ha accompagnato. Non c’era predisposizione ad avere linee di gioco. Io penso che una squadra così forte debba crescere".