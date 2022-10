Intervenuto alla BoboTv, Lele Adani ha parlato così della Juve e di Allegri: “Quattro anni fa, quando la Juventus perde con l’Ajax, viene in conferenza stampa il presidente Agnelli. Parla ai microfoni e gli chiedono ‘ma quindi Allegri rimarrà l’anno prossimo?’, lui gli risponde ‘ha il contratto’. Quello in realtà era un esonero. Allegri fu poi esonerato dalla Juve e aveva ancora un anno di contratto. L’altra sera, non è successa una cosa così diversa, però nessuno l’ha riportata. Ha detto ‘è il momento dell’assunzione delle colpe, ci dobbiamo tutti vergognare’. Mentre fa così, Agnelli è chiaramente l’ultima persona che scarica Allegri. Dice ‘non è solo colpa di Allegri, ma la Juve i conti li fa a fine anno’. Ma come se ha quattro anni di contratto? Dunque Agnelli non lo ha mantenuto in sella, ma lo ha esonerato a fine anno”.