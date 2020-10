Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano per Calciomercato.com, la Juve sarebbe sulle tracce di Adama Traoré: seguito da anni, il calciatore del Wolverhampton non è un affare fattibile anche perché la decisione con Pirlo è stata di investire su Federico Chiesa come esterno. "Il vero problema? Impossibile studiare un prestito con riscatto per Traoré, i Wolves partono da 100 milioni di valutazione anche alla luce dell'interesse di top club emersi in questi mesi, Barcellona su tutti - si legge sul portale -. Niente da fare: il Wolverhampton non fa sconti e studia il rinnovo, la Juve non andrà su Traoré tra gennaio e giugno perché ritiene di avere Chiesa e Kulusevski per il futuro presi con formule più vantaggiose".