Domenica alle 18 la Juve scenderà in campo a Bergamo per affrontare l'Atalanta di Gasperini. Quella contro i nerazzurri sarà una gara particolare non solo per il livello di difficoltà che rappresenta, ma anche per un curioso e particolare dato che, in caso di sconfitta, per i bianconeri si tratterebbe di uno dei più negativi degli ultimi 20 anni. La Juve, infatti, nell'anno solare ha perso 6 gare in trasferta e solo nel 2000 aveva fatto peggio, perdendone 7. Considerando che mancano ancora due mesi alla chisura dell'anno, non è da escludere che questo possa verificarsi.