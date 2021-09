Allarme Juve: dopo l'imprevista partenza ad handicap, la squadra di Allegri si presenta domani al “Diego Armando Maradona” senza i favori del pronostico nella sfida contro il Napoli capolista. I betting analyst di Stanleybet.it vedono il successo degli uomini di Spalletti a 2,42, mentre il «2» della formazione piemontese si attesta a 2,85. Anche il pari, seppur più difficile, non è da escludere visto l'equilibrio, e si gioca a 3,40. Tutt'altro che scontato l'Over, in un match dove le squadre potrebbero partire senza troppa voglia di rischiare, in quota a 1,84 e più basso di un nulla rispetto all'Under, offerto a 1,87. Nettamente avanti invece il Goal, in quota a 1,65, mentre sembra più difficile vedere un match senza marcature da entrambe le parti, con il No Goal offerto a 2,11. Pronto a tornare in grande stile Victor Osimhen, dopo la riduzione della squalifica a un solo turno. Una rete del centravanti azzurro si gioca a 3,25, stessa quota del capitano partenopeo Lorenzo Insigne. A 3,50, invece un gol di Paulo Dybala, così come uno di Alvaro Morata e Dries Mertens.