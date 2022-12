Come racconta il Corriere dello Sport, c'è una domanda ricorrente che circola nel mondo Juve. Rimbalza da quando è stato tolto il velo sul nuovo consiglio d'amministrazione: in questo governo tecnico, di calcio chi ne parla? La risposta in realtà è stata data da John Elkann già lo scorso 29 novembre, il giorno dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e tutto il CdA: è Maxa rappresentare il ministro unico dello sport, garante del progetto di campo almeno fino al termine della stagione, con pieni poteri o quasi.