Come racconta Repubblica, Allegri si è dichiarato soddisfatto del pareggio con il Napoli. Il motivo? Non ha alterato lo status quo. L'allenatore aveva infatti detto che gli sarebbe stato bene uscire dal periodo bollente di gennaio-febbraio con la stessa classifica di Natale, ossia al quinto posto con distacchi inalterati dal quarto, confidando di spuntarla quando il calendario si sarebbe rimesso in discesa. Potrebbe dunque stargli bene anche un pareggio a Roma, con i giallorossi al momento con tre punti in meno.