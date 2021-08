La Juventus, ora che siamo ai primi giorni di agosto, sta cominciando a carburare sul mercato, con le prime cessioni e il primo acquisto. E le trattative in corso da tempo per Pjanic e Locatelli in entrate, e Demiral che sta per "quagliare" in uscita. Oltre naturalmente alla situazione di Ronaldo da definire, e forse un difensore centrale.

Nel frattempo, questo è il resoconto ufficiale fino a questo momento:

ACQUISTO

Kaio Jorge, dal Santos

CESSIONI (prestiti con diritto di riscatto)

Marko Pjaca, al Torino

Gianluca Frabotta, al Verona