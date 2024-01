Acquisti Juventus: chi è arrivato nel gennaio 2024



Vasilije Adzic

Ruolo : attaccante

: attaccante Ultima squadra : Buducnost Podgorica

: Buducnost Podgorica Costo: 6 milioni di euro, bonus compresi



Tiago Djalo

Ruolo : difensore centrale

: difensore centrale Ultima squadra : Lille

: Lille Costo: 7 milioni (bonus compresi)



Calciomercato Juve: gli obiettivi della Juventus

Un centrocampista centrale - mezzala destra

Un difensore centrale

Mercato Juve: i nomi degli obiettivi Juve



Teun Koopmeiners

Ruolo : centrocampista

: centrocampista Squadra : Atalanta

: Atalanta Costo : 40 milioni

: 40 milioni Possibilità di arrivo: 10%



Kalvin Phillips

Ruolo : centrocampista

: centrocampista Squadra : Manchester City

: Manchester City Costo : 30 milioni, ma libero in prestito

: 30 milioni, ma libero in prestito Possibilità di arrivo: 5%



Pierre-Emile Højbjerg

Ruolo : centrocampista

: centrocampista Squadra : Tottenham

: Tottenham Costo : 25 milioni, ma libero in prestito

: 25 milioni, ma libero in prestito Possibilità di arrivo: 10%



Federico Bernardeschi

Ruolo : centrocampista-attaccante

: centrocampista-attaccante Squadra : Toronto FC

: Toronto FC Costo : gratis, in prestito

: gratis, in prestito Possibilità di arrivo: 60%



Quanto può spendere la Juventus sul mercato?



Cessioni Juve: chi può salutare?



Moise Kean

Ruolo : attaccante

: attaccante Squadre su di lui : Fiorentina, Monza

: Fiorentina, Monza Prezzo : prestito con indennizzo

: prestito con indennizzo Possibilità di partenza: 70%



Filip Kostic

Ruolo: centrocampsita esterno

Squadre su di lui: Al-Hilal

Prezzo: 10 milioni di euro

Possibilità di partenza: 10%



Iling Junior

Ruolo: centrocampista esterno

Squadre su di lui: Monza, Sassuolo

Prezzo: 15 milioni di euro

Possibilità di partenza: 30%

Calciomercato 2024. Si aprono i battenti e lavuole subito piazzare un colpo importante. I bianconeri arrivano a questa sessione di mercato con una situazione finanziaria da monitorare , ma la voglia di regalarenon è certo svanita. Per questo motivo si valutano e si osservano le opportunità che un mercato particolare, com'è quello di gennaio, può offrire in questo momento.La Juventus per ora ha formalizzato - ma non ufficializzato - due acquisti in questo mercato di gennaio: si tratta di Adzic . Per entrambi siamo ai dettagli, mancano soltanto visite mediche e firme sui contratti.17 anni, un paragone ingombrante con De Bruyne e stella del Buducnost Podgorica: l'attaccante montenegrino è stato il primo colpo del mercato della Juventus in questo gennaio 2024.Il difensore centrale arriverà dal Lille per una cifra vicina ai 7 milioni di euro, bonus compresi. Il giocatore, cresciuto nel Milan, è reduce da un grave infortunio e avrà bisogno di tempo per recuperare del tutto.La Juventus in questo momento avrebbe bisogno di operare nel. Altri colpi potrebbero dipendere da eventuali cessioni, vedi l a situazione di Kean Ecco dunque gli obiettivi della Juve sul mercato:In quest'ottica vanno visti allora iche girano attorno alla, in particolare dei centrocampisti più appetibili per formula e costi.Il difensore del Lille è pronto a sbarcare a Torino, dove approderà già. Il centrale - in scadenza 2024 con il club francese -Il centrocampistaè il sogno di mercato della, l'obiettivo numero uno se dovesse arrivare un assegno importante tra le cessioni.Con poco spazio al, Phillips è pronto a partire in prestito e ha già ricevuto l'okay di Pep. Dopo il primo flirt a novembre con la Juve, ora la pista si è decisamente raffreddata.Il centrocampista del Tottenham è stato a lungo tra i principali nomi e tra le principali idee deglidella. Non è tra i preferiti di, ma ha qualità ed esperienza. Sarebbe pronto ad arrivare a Torino.Potrebbe profilarsi un grande ritorno., attualmente al Toronto FC, potrebbe tornare per sei mesi alla Juventus, prima di riapprodare in MLS. Conosce la società ed è ben voluto da Allegri.Al momento non è chiaro quanto sia ilsul mercato. Semplicemente, la Juve proverà a reinvestire quanto incassato per rinforzare la squadra di Allegri.Se dovesse arrivare una cessione remunerativa, aumenterebbero le chance di un colpo di livello importante.Ecco, a proposito di cessioni. Attenzione alle dinamiche di questo mercato, che non ha certamente messo da parte gli addii. Anche quelli apparentemente più pesanti. E' il caso di, ma lo stesso si può dire di. Vediamo caso per caso.Kean può davvero? Qui vi abbiamo raccontato le ultime novità. L'attaccante classe 2000 è conteso sul mercato, la Fiorentina ha superato il Monza e potrebbe dargli quel minutaggio necessario: l'obiettivo di Moise è giocare ilin maglia azzurra.Sireneper l'esterno serbo, che in questa stagione sta faticando più del previsto. Arrivato solo un anno e mezzo fadi Francoforte,anche in questa parte di stagione è stato a lungo tra i titolarissimi di Allegri.L'esterno britannico sta trovandonelle ultime settimane, e le prestazioni iniziano a crescere. Potrebbe partire solo davanti a una cifra importante, spingendo la Juventus a quel punto a cercare rinforzi sul mercato.hanno preso informazioni.