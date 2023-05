Emergono ulteriori sviluppi in casain virtù dell'inchiesta in corso per la questione legata alle plusvalenze, con lache ha effettuato ulteriori accertamenti nel corso delle ultime ore. Stando a quanto riportato dall'ANSA, sono stati, infatti, consegnati alla procura i risultati legati a un ispezione della Consob e che vede una, i quali hanno trattato i bilanci della Juve e del Barcellona.- Secondo quanto emerso, il contentuo di questo documento faceva riferimento allo scambioche, doveva essere considerato una 'permuta' e non uno 'scambio' vero e proprio. La conseguenza è che la realizzazione di plusvalenze rischia di sfociare in una 'manipolazione di valori' prima e in una 'frode' poi. Attualmente, due revisori italiani sono stati indagati nel processo in corso a Torino, mentre per i 'colleghi' Blaugrana sembra non siano emerese irregolarità e di conseguenza non verranno mosse contestazioni.