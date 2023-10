Intervenuto durante la conferenza stampa in Nazionale, il difensore dell'Inter Francesco Acerbi ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul caso Fagioli.'Per comportamento esemplare intendo il rispetto per te stesso e per gli altri. E poi ognuno deve avere grandi obiettivi per dare il 100% e non centra nulla ciò che è successo. Non è nelle mie competenze giudicare, noi siamo molto sereni e concentrati sulle due partite. Ciò che accadrà verrà giudicato da persone più in alto'.