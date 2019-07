Si è mosso Fabio Paratici in prima persona per sbloccare la cessione di Mattia Perin. Il capo dell'area sportiva bianconera è volato in Inghilterra mercoledì per parlare direttamente con i dirigenti dell'Aston Villa, archiviando così il caso controverso con il Benfica. Accordo vicino tra club, ancora non c'è l'intesa col giocatore. Che ancora scottato da quanto capitato in Portogallo ora prende tempo, non essendo così convinto di sposare la causa dell'Aston Villa, neopromosso in Premier.



DOPO IL BENFICA - A raccontarlo è Calciomercato.com: il portiere continua ad attendere un segnale da una squadra italiana, convinto che una possibile affermazione all'estero non sia così scontata. Perin vuole tornare stabilmente nel giro della Nazionale e raggiungere l'obiettivo di rientrare nei ventitré per l'Europeo del prossimo anno.