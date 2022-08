Un passo dopo l'altro e Memphisè ancora più vicino alla. Come racconta La Gazzetta dello Sport, sono ripresi i contatti tra le parti e c’è un’intesa, per ora solo verbale, sui termini di un possibile accordo: a inizio della prossima settimana i bianconeri dovrebbero formalizzare l’offerta.I bianconeri proporranno un biennale da 6 milioni di euro a stagione, ma il nodo è un altro: prima Depay deve andare via dal Barcellona, svincolarsi dal contratto. Situazione che i blaugrana comunque prediligono, a patto che Memphis possa rinunciare qualcosina in termini di buonuscita. Per ora, il braccio di ferro continua, anche se la Juve si è fatta più forte dell'addio alla trattativa da parte del Tottenham. I bianconeri sono infatti nettamente in pole, l'olandese ora è il primissimo nome per l'attacco. Tocca però fare a lui uno scatto, quello probabilmente decisivo: una volta salutato il Barcellona, può correre verso la Juventus.