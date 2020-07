30









Accordo trovato. Come racconta Il Mattino, la Juve e Milik hanno trovato un accordo economico e il polacco si è di fatto promesso ai bianconeri. Da qualche giorno, l'agente di Arek ha raggiunto l'intesa per una cifra poco sotto i 4,5 milioni di euro fino al 2025. Ci sono ancora dei dettagli da mettere a punto, ma il giocatore ha deciso e vuole raggiungere Maurizio Sarri.



TRA LE SQUADRE - Come riportato ieri da Calciomercato.com, i bianconeri conoscono bene le richieste del Napoli, ancorate tra i 40 e i 50 milioni solo cash, punto di partenza e non di arrivo della trattativa. La volontà del giocatore sta però iniziando a pesare: ecco perché, nonostante le velleità iniziali, ora la coppia De Laurentiis-Giuntoli ha cominciato a valutare seriamente anche delle contropartite, che possano magari portare la valutazione più in alto possibile del cartellino del polacco. "C'è Federico Bernardeschi come mossa prioritaria, per una valutazione quasi alla pari col polacco. Ma non solo: il Napoli cerca un terzino sinistro, di Luca Pellegrini ha già parlato con Mino Raiola, il profilo piace e parecchio ma in questo caso servirebbe un conguaglio in favore del club partenopeo. Si tratta, si parla, si ragiona", si legge su CM.



LA MOSSA - E' chiaro che il Napoli non vorrebbe mai rinforzare una diretta concorrente, anche e solo per la rivalità che intercorre tra le due tifoserie. Per questo, come racconta Calciomercato, ha "concordato con gli agenti del centravanti un prezzo al ribasso in caso di offerta solo cash in arrivo dall'estero, con Tottenham e Atletico Madrid particolarmente interessati soprattutto nel caso in cui davvero potessero bastare 30 milioni o giù di lì per strapparlo alla Juve".