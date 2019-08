di Lorenzo Bettoni

La Juve ha chiuso l'intesa con Romelu Lukaku. L'attaccante del Manchester United e la dirigenza bianconera si sono accordati e ora l'affare che sembra sempre più vicino alla chiusura. Scambio con Paulo Dybala sulla base di una valutazione da almeno 80 milioni di euro per i due cartellini, questa l'idea dei due club, per un'intesa da limare ma ormai prossima. Intanto, la Juve ha trovato quella con il giocatore, il numero 9 belga, sulla base di un contratto almeno quadriennale a 9 milioni di euro a stagione. Cifre importanti, arrivate dagli ultimi decisivi contatti tra le parti. Sullo sfondo di un'intesa quasi perfetta, però, resta ancora Paulo Dybala, che non ha dato il suo sì allo scambio e che proprio non vorrebbe lasciare la Juve. Lui, l'ultimo pezzo di questo puzzle, quello mancante per completarlo e chiuderlo. Solo la Joya può opporsi a uno scambio che la Juve ha chiuso.