Dopo settimane di tira e molla, sembra essersi definitivamente sbloccata la trattativa che porterà Luca Pellegrini alla Lazio. Il terzino di proprietà della Juve ha sempre spinto per fare ritorno nella Capitale e questo desiderio verrà presto esaudito.però, non sarà l'unico a raggiungere l'ex allenatore della Juve Maurizio Sarri, perchè toccherà anche a Nicolòpreparare le valigie per Roma.- Come riportato pochi istanti fa da Sky Sport, infatti,, entrambi ine dai quali la Juve incasserà una cifra complessiva tra i 18 e i 21 milioni di euro. Sono state fissate le visite mediche dei due calciatori, alle quali si sottoporrano nelle prossime ore. Dunque, si attende solo l'annuncio ufficiale.