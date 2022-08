Come racconta Gazzetta, l’accordo tra lae il Paris Saint-Germain per Leandroè ormai da dare per scontato. Ieri è stata la giornata di Arek Milik, con il suo sbarco a Torino dopo l’accordo in mattinata tra i dirigenti bianconeri e l’Olympique Marsiglia, ma (non ce ne voglia il polacco) tutte le attenzioni sono già rivolte all’arrivo del centrocampista argentino, il numero uno della lista di Max Allegri per il ruolo di regista.