Con un gol nel Derby e un’esultanza scatenata sotto la Curva Sud, Federicosi è definitivamente lasciato alle spalle il grossolano errore contro il Sassuolo e si è imposto come colonna della linea a tre difensiva della. Un pilastro del presente e del futuro visto che, come racconta Tuttosport, è tutto definito per il rinnovo del giocatore originario di Rivoli.Tutto fatto, dunque, tra l’entourage del calciatore e la dirigenza bianconera. Il nuovo contratto porterà scrittoalla voce scadenza e Gatti percepirà una cifra tra lmilioni di euro netti a stagione.