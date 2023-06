Per rinforzare le fasce la Juventus sta pensando seriamente a Fabiano Parisi, terzino sinistro dell'Empoli cercato anche da altri club italiani come il Milan, Napoli ed Inter. Secondo Tuttosport ci sarebbe già un'intesa di massima con il giocatore mentre per quanto riguarda l'Empoli, la Juve potrebbe inserire alcune contropartite come Soulé che piace ai toscani, senza dimenticare che nella stagione conclusa erano in prestito De Winter e Pjaca.