La stagione è ancora in corso, ma la Juve ha già scelto: Andrea Pirlo sarà il prossimo allenatore dell'Under 23. Prenderà il posto di Fabio Pecchia, concludendo dei colloqui aperti diversi mesi fa e sfociati in una vera e propria trattativa. Come riporta La Stampa, l'ex Verona, che bene sta figurando tra Serie C e Coppa Italia (è in finale) dovrebbe quindi lasciare il posto al Maestro, che dopo 4 anni a guidare la Juve come regista del centrocampo è pronto ad insegnare ai più giovani. Una scelta sul modello europeo, in cui grandi campioni formano e si formano nelle squadre B, prima del salto tra i professionisti.



Una gestione sognando Pep Guardiola e Zinedine Zidane, non proprio due qualsiasi, che come Pirlo sono stati grandi in campo e ora lo sono in panchina. Real Madrid, Barcellona e Juve, un format chiaro, che Agnelli stesso sogna di replicare. E l'accordo c'è. La nuova vita del Maestro, da maestro.