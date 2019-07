La Juventus sarà solo su Pro Evolution Soccer. La notizia che ha diviso nuovamente il mondo dei videogiocatori calcistici - Fifa o Pes, Pes o Fifa - ha portato con sé una ventata di curiosità. Se per gli aficionados juventini del titolo di EA Sports non è stata una bella novità, altrettanto non si può dire dei fan di Pro Evolution. Tutti, comunque, sono curiosi di sapere come saranno i giocatori della Juventus nella prossima edizione del videogioco: per questo vi abbiamo voluto aiutare, in attesa di settembre, con una piccola anteprima.