La Juventus ha raggiunto un accordo con il Bayern Monaco per Douglas Costa. I bianconeri hanno chiuso l'affare che porterà il brasiliano in Germania in prestito secco, senza bonus. Un ritorno per l'esterno che ritrova il club bavarese dopo tre stagioni in casa Juve, tra alti e bassi. Quelle attuali sono ore caldissime con il Bayern che è pronto a riabbracciarlo coprendo l'intero ingaggio del giocatore, come avrebbe voluto fare nello scorso gennaio. La Juve risparmierà 6 milioni di euro netti (12 lordi) del suo stipendio, che serviranno per investire sul colpo Chiesa. Dopo Rugani, già ufficiale al Rennes, e De Sciglio, prossimo al prestito al Lione, ecco l'addio a Douglas Costa. Può essere il passo decisivo per chiudere l'affare con la Fiorentina.