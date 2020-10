15









La Juventus ha raggiunto l'accordo con la Fiorentina per Federico Chiesa. I due club hanno trovato l'intesa per il prestito oneroso biennale, così suddiviso: 2 milioni per il primo anno, 8 per il secondo per un totale complessivo di 10 milioni di euro. Al prestito si aggiunge l'obbligo di riscatto a partire dalla stagione 2021/22, fissato a 40 milioni di euro. L'obbligo scatterà al verificarsi di una di queste tre condizioni: piazzamento tra le prime 4 in campionato per la Juventus, il 60% delle partite stagionali disputate dal giocatore per almeno 30' o un rendimento complessivo biennale di 10 gol e 10 assist, come riporta Sky. Accordo trovato, così come quello per il calciatore.



Cosa manca? Chiesa prima di partire deve rinnovare con la Fiorentina, ma non c'è l'accordo sul rinnovo in questo momento. L'esterno vuole dalla viola le stesse cifre che prenderà alla Juve - 4/4,5 milioni di euro annui circa - e in questo momento la Fiorentina ha chiuso alla possibilità. Le due società si sono date una deadline formale: questa notte per chiudere l'affare. Domani mattina sono già fissate le visite mediche per Chiesa, ma le parti devono venirsi incontro per definire il rinnovo. E chiudere l'affare con la Juve, con visite e firme.