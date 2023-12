L'arrivo della Roma allo Stadium pic.twitter.com/BCsh32rjIW — ilbianconero (@ilbianconerocom) December 30, 2023

I tifosi dellanon hanno mai dimenticato Paulo. E lo dimostra l'accoglienza che alcuni di loro hanno riservato al pullman dellain arrivo all'Allianz Stadium, in direzione del quale hanno gridato a più riprese: "Paulo, scendi!". Un piccolo grande gesto di affetto nei confronti dell'attaccante argentino, che questa sera sarà protagonista in campo con la maglia giallorossa insieme alla squadra di Josè Mourinho, nel tentativo di mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri che andranno alla ricerca di una vittoria per volare a -2 dall'Inter.