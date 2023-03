Fuori dall'Europa Park Stadio risuona l'inno



"Storia di un grande amore..." pic.twitter.com/0o4dPlPKDw — ilbianconero (@ilbianconerocom) March 16, 2023

Accoglienza da brividi all'Europa-Park Stadion per la, in attesa del fischio d'inizio del match contro il. Pochi istanti prima del loro arrivo, infatti, i tifosi bianconeri presenti hanno iniziato a intonare a gran voce l'inno, come documentato dal nostro inviato. Qui sotto il video.