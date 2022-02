Filtrano buone sensazioni sulle condizioni fisiche di Denis Zakaria, uscito dal campo anzitempo nella sfida tra Juve e Verona dopo aver rimediato una botta alla zona lombare. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il centrocampista svizzero può recuperare per la gara di Coppa Italia contro il Sassuolo in programma giovedì sera all'Allianz Stadium, in cui potrebbe essere schierato nuovamente da titolare al fianco di Manuel Locatelli, al rientro dal turno di squalifica scontato in campionato. Per le scelte definitive di Massimiliano Allegri bisogna però attendere ancora qualche giorno.