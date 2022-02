Sono stati rinviati a domani, martedì, gli accertamenti per Giorgio Chiellini, uscito dal campo durante la sfida tra Juve e Verona a causa di un affaticamento al polpaccio. Le visite a cui si sottoporrà al J-Medical scioglieranno tutti i dubbi sulle sue condizioni e consentiranno di programmare i tempi di un eventuale recupero, se necessario, in un periodo cruciale per i bianconeri che già giovedì sera sono attesi da una sfida importante, quella contro il Sassuolo nei quarti di finale di Coppa Italia. Filtrano sensazioni positive, invece, per Denis Zakaria, che ieri sera ha rimediato una botta alla zona lombare: per la prossima gara il centrocampista svizzero dovrebbe essere recuperato.