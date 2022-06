Netta ed improvvisa accelerata della Juventus nella corsa ad Andrea Cambiaso. Nelle scorse ore la società bianconera pare aver deciso di rompere ogni indugio, uscendo allo scoperto nel tentativo di battere la concorrenza e aggiudicarsi le prestazione del 22enne esterno del Genoa. Come riporta Sky, sarebbe stata presentata al club rossoblù un'offerta da 2 milioni di euro arricchita dal prestito di tre giocatori provenienti dall'Under 23 juventina. Una proposta importante, considerando anche il fatto che Cambiaso andrà in scadenza di contratto tra un anno, che tuttavia il Genoa ha per il momento rispedito al mittente. Ma il Genoa vuole 10 milioni cash.