Visto l'addio di Paulo Dybala che ormai pare essere certo ora la Juventus è già al lavoro per un possibile sostituto. Stando a quanto riporta Sportitalia la Vecchia Signora avrebbe accelerato immediatamente i contatti con la Roma per Nicolò Zaniolo. Sarebbe proprio lui il profilo migliore individuato da Madama per sostituire la Joya in estate.