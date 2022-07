Non solo, non soloche arriverà domani a Torino per le visite mediche: il mercato della Juventus procede a vele spiegate e nel mirino della dirigenza bianconera, oltre a, adesso c’è anche NahuelSecondo quanto riporta il Corriere dello Sport, gli uomini di mercato della Juventus hanno già trovato l’accordo sull’ingaggio con l’entourage dell’esterno argentino:. Resta, però, da trovare l’accordo con l’Udinese: circa 15 milioni l’offerta della Juve, 30 la richiesta dei friulani. Si lavora per l’inserimento di una contropartita che possa abbassare le pretese economiche dell’Udinese.