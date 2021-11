Un campionato da sogno quello del 2002/03 per la Juventus, che chiude prima in classifica e con lo scudetto in tasca con largo margine su Inter e Milan. Uno dei tanti passi verso la conquista di quel titolo è il derby d'andata contro il Torino, giocato il 17 novembre del 2002 al Delle Alpi. La squadra di Marcello Lippi infligge un sonoro poker ai granata. La partita è già in cassaforte alla mezz'ora, quando Marco Di Vaio raddoppia il vantaggio iniziale di Alessandro Del Piero. I restanti due gol sono siglati da Pavel Nedved e da Edgar Davids. Gol storico, perché si tratta del decimo e ultimo del Pitbull con la maglia bianconera.