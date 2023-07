Dal sito ufficialeUna grande novità dall’Indonesia: il primo Training Camp, che si è tenuto dal 27 giugno al 1 luglio presso il Dewantara Sports Center a Serpong, South Tangerang.Questo evento, una collaborazione fra la Juve e molti attori locali, segna una pietra miliare storica nello sviluppo del calcio in Indonesia; sono 50 i ragazzi che si sono allenati, con divertimento ed entusiasmo, alla presenza di due allenatori della Juventus Academy.Numerose anche le presenze istituzionali, come quella di Mikha Tambayong, dello Staff del Ministro della Comunicazione per la Gioventù e lo Sport durante l’apertura, mentre la cerimonia di chiusura ha visto la presenza di Dito Ariotedjo, S.H., Ministro della Gioventù e dello Sport della Repubblica di Indonesia.«Esprimo la mia gratitudine alla Juventus Academy per i loro sforzi e spero che questi programmi siano utili e che in futuro si possano svolgere allenamenti su larga scala per i nostri giovani atleti. Apprezzo anche e ringrazio i genitori di questi giovani partecipanti, a cui dico: è importante mantenere il vostro entusiasmo durante l’allenamento e a scuola», ha detto il Ministro della Gioventù e dello Sport, Dito Ariotedjo.Lo Juventus Academy Training Camp Indonesia è una sorta di prologo alla futura accademia ufficiale, che aprirà a Bali nel prossimo futuro: un progetto entusiasmante sia per il calcio che per il turismo, che rafforzerà ulteriormente la presenza della Juventus Academy in Indonesia e offrirà ancora più opportunità ai giovani aspiranti calciatori per sviluppare le loro abilità. E i loro sogni».