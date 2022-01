Dal sito ufficiale della Juventus:



"Belle sensazioni quelle vissute in questo inizio di 2022, ma soprattutto sensazioni che mancavano da tanto tempo.



Dall’inizio della pandemia da Covid-19 le Academy bianconere all’estero non hanno avuto la possibilità di venire a trovarci, ma con l’inizio del nuovo anno è tornata la Juventus Training Experience ed è tornata con una protagonista davvero speciale.



Stiamo parlando della Juventus Academy Malta, operativa esattamente dal settembre del 2021. Un segnale di rinascita forte quello lanciato dalla Juventus, sempre nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza in atto e delle normative sanitarie vigenti. Ripartire in sicurezza, dunque, ma ripartire. Ed è stata una ripartenza che ha voluto mettere al centro una realtà, come quella maltese, nata soltanto pochi mesi fa, ma che conta già circa 160 bambini.



Qui a Torino ne sono arrivati 28 e hanno vissuto giornate uniche, che difficilmente dimenticheranno.



Tutto è cominciato nella giornata del 3 gennaio, con l'incontro di benvenuto prima del tour, sempre emozionante, dell’Allianz Stadium per poi dirigersi nell’unico luogo nel quale è possibile ripercorrere tutta la straordinaria e vincente storia dei bianconeri: lo Juventus Museum.



La Training Experience è proseguita nei giorni successivi e dalle emozioni dello stadio e del museo si è passati a quelle del campo. A Vinovo, infatti, il pallone è stato il protagonista indiscusso. Il risultato? Una mattinata di grandissimo divertimento con tanti sorrisi da parte dei nostri ragazzi. L'Academy maltese ha avuto anche la possibilità di confrontarsi in gare amichevoli con due Juventus Academy Élite di Torino e si è trattato di un altro significativo step di crescita in questa fantastica avventura.



Non è finita qui. Giovedì sera tutti presenti all’Allianz Stadium per assistere alla partita contro il Napoli prima di fare rientro a Malta.



E si è conclusa proprio da dove era cominciata qualche giorno fa questa straordinaria esperienza tutta a tinte bianconere, la prima dopo davvero tanto tempo. È stato bellissimo."