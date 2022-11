Dal sito dellaUn’altra bella notizia per la galassia Juventus Academy: con l’inizio della stagione calcistica 2022/2023, è ripartito, con grande successo, anche il progetto Juventus Training Experience, rivolto a gruppi che vogliono vivere da vicino un'esclusiva esperienza bianconera.Sono tre i gruppi che hanno visitato Torino, da settembre a oggi: il primo è arrivato dall’Australia. La Juventus Academy Melbourne, che dal 2013 partecipa al progetto, a settembre ha vissuto una fantastica esperienza, con 16 ragazzi ed altrettanti genitori a Torino per 10 giorni, che hanno avuto l'opportunità di confrontarsi in partite con le Juventus Academy élite Piemontesi e farsi allenare dai tecnici Juventus.Secondo gruppo dal Belgio: per la precisione, dalla base Nato di Shape in Belgio, da cui è arrivata la Juventus Academy Shape con 33 ragazzi e 22 genitori. Per 5 giorni gli ospiti hanno vissuto un'esperienza unica tra allenamenti e partite nel nostro Juventus Training Experience Center di Cantalupa e al Training Center di Vinovo. E per finire anche Allianz Stadium tour, visita al museo e partecipazione dagli spati alla partita di Champions League contro il PSG.Infine l’ultima, in ordine di tempo: la Juventus Academy Vaud, con 18 persone, che oltre a gioire allo stadio per la vittoria contro l'Inter, ha avuto l’opportunità di incontrare la Legend Fabrizio Ravanelli in un meet&greet che rimarrà indelebile nella memoria dei ragazzi svizzeri.Non è finita qui: altre Juventus Training Experience sono alle porte nei prossimi mesi e numerosi gruppi si stanno organizzando per vivere un’ indimenticabile esperienza bianconera: chi sarà il prossimo?