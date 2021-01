@Liilymini

Que pensez vous ?

Dybala + de paul + paratici pic.twitter.com/9simsWjtjQ — Del Juventino

Paulo Dybala e il rinnovo di contratto. Una telenovela argentino-torinese che vede come grande antagonista Fabio Paratici, almeno se la si guarda dal punto di vista di una società che non crede più nell'attaccante argentino. Ma in realtà non è proprio così, e al di là della discrepanza oggettiva tra domanda e offerta, almeno per il momento,l'abbraccio deciso, di "amore rabbioso" del dirigente al suo giocatore, che all'ultimo secondo ha segnato il definitivo 4-1.