La Juventus qualche giorno fa ha riaperto la campagna abbonamenti per il girone di ritorno. Iniziativa che ha riscosso un successo enorme: i settori Sud e Nord del primo anello sono andati esauriti infatti. Sintomo di come sia tornato l'entusiasmo in casa bianconera, con un Allianz Stadium di nuovo protagonista in positivo. Da inizio stagione è anche tornato presente il settore più caldo della tifoseria e i risultati si vedono. Per il momento la squadra di Allegri è ancora imbattuta in casa; solo vittorie e due pareggi, quello con l'Inter e il Bologna. Lo riporta Tuttosport.