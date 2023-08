Dal sito ufficiale della Juve.Bianconeri, abbiamo cominciato insieme la stagione e vogliamo continuare a viverla fianco a fianco! Il modo migliore per farlo? Abbonarsi per non perdersi nessuna sfida! E, se non siete riusciti ad assicurarvi l’nelle precedenti fasi di vendita, c’è ancora una possibilità.A partire dalle ore 10:00 di lunedì 28 agosto, infatti, si potrà nuovamente sottoscrivere un abbonamento per la stagione 2023/2024."3 Games Pack" - una nuova opportunità per potersi assicurare un posto all'Allianz Stadium per tre partite - acquistabile a partire dalle ore 10:00 di martedì 22 agosto 2023.Il "3 Games Pack" vi consente di beneficiare di un prezzo molto vantaggioso rispetto all’acquisto delle singole partite. Gli interessati possono scegliere il loro posto e assistere alle partite contro Lazio, Torino e Hellas Verona, a partire da 33,00 € a partita. Non è finita qui: in alcuni settori sarà prevista anche una tariffa speciale dedicata agli Under 16.Parallelamente al pacchetto comprendente le tre sfide già citate poco sopra, lunedì 22 agosto alle ore 10:00 è iniziata la vendita libera per la sfida contro i biancocelesti, in programma sabato 16 settembre alle ore 15:00.Vi aspettiamo a casa per vivere, insieme, questa nuova stagione! Stronger, Together.