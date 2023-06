Ladopo aver chiuso il colpo Timothycontinua per cercare rinforzi la fascia di destra, quella dove perderà Juan. Massimiliano Allegri vuole un altro giocatore che possa ricoprire più ruoli su quel lato. Per questo nel mirino della Vecchia Signora è finito Naithan, in forza al Cagliari. Ancora un anno di contratto con il club sardo in cui è stato uno dei protagonisti della scorsa Serie B conquistando la promozione. Come riferisce Calciomercato.com a volte ritornano e la stessa Juve che già in passato lo aveva corteggiato, prima di preferire Denis Zakaria, ora lo aggiunge alla lista dei desideri. Potrebbe proprio essere lui il prossimo colpo di mercato dopo quello che ha portato a Torino Timothy Weah.