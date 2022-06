Marko Pjaca in questa stagione è stato in prestito al Torino. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra i granata e la Juventus. L'obiettivo però del Toro è quello di non riscattare Pjaca che non è riuscito a convincere nemmeno l'altra sponda di Torino.